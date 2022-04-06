45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi

45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi

Türk Sanat Müziği sanatçısıSafiye Soyman, yatağa mahkum MS hastası 45 yaşındaki oğlu için var gücüyle mücadele ediyor.

İbo Show konukları arasında yer alan Safiye Soyman, ekranlardaki neşeli hayatının ardında büyük bir sınav veriyor.

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın hayatı, ışıltılı olduğu kadar travmalarla da dolu.

Televizyon ekranlarında ve magazinde Faik Öztürk ile renkli anlarına denk geldiğimiz Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün yatağa bağımlı hale gelmesiyle yıkıldı.

1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyma, görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı.

Bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı.

Oğlu yatalak oldu

Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren oğlu Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 23 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.

Yaşama sevincini kaybetmedi

Sağlığına iyi geldiği için bakıcılarının da yardımıyla Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Soyman ve oğlu, çevresindekilere de yaşama sevinci aşılıyor.



Yardımcılarıyla birlikte oğlunu evinden çıkartarak farklı mekanlara götüren Soyman, zaman zaman gittikleri otantik restoranlarda oğluna kendi eliyle sarma ve bazlama yapıyor.

Faik Öztürk babası gibi

Harun Akaröz, aynı zamanda Faik Öztürk ile de iyi anlaşıyor.

Harun'u adeta kendi oğlu gibi benimseyen Öztürk, birlikte Safiye Soyman'ı dinlemeye gidiyor.

Eşi 10 gün sonra terk etti

45 yaşındaki Harun Akaröz, aynı zamanda bir evlilik de yaptı.

Safiye Soyman, 3 Ekim 2010 Pazar günü Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde görkemli bir düğünle, MS hastası oğılu 38 yaşındaki Harun Akaröz ile 28 yaşındaki Gönül Erdoğmuş'u evlendirdi.

Ancak düğünden 10 gün sonra gelin Erdoğmuş, “Düğün gecesi takılan bütün takılarımı benden aldılar. Evlilik sözleşmesi imzalattlar” diyerek evi terk etti.