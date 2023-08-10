45 yaşındaki Emine Ün bikinili pozlarıyla beğeni topladı! 'Kusursuz güzellik' Emine Ün sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. Eski oyuncunun o pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o kareler..

Eski oyuncu ve manken Emine ün son dönemlerde özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen çiftin ani bir kararla ayrılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın ardından uzun süre gündemde kalan Emine Ün şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Emine Ün o kareleriyle sosyal medyada gündeme oturdu. Emine Ün'ün tatil pozları takipçilerinden tam not aldı. O kareler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Emine Ün'ün tatil pozları..