46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkat çekti! 'Şarap gibi kadın'

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkat çekti! 'Şarap gibi kadın'

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle beğeni topladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yeşilçay'ın o pozları büyük beğeni topladı..

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay instagram hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken 46 yaşındaki Yeşilçay birçok dizi ve filmde rol aldı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 Mart 1976 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen 46 yaşındaki oyuncu 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Nurgül Yeşilçay ilk olarak İkinci Bahar isimli dizide canlandırdığı 'Gülsüm' rolü ile tanındı.

Başarılı oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Dün bir geceye katılan Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesi ile verdiği pozlar ile beğeni topladı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın son instagram paylaşımı..