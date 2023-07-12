Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" karakteriyle hafızalara kazınan Zuhal Topal, kariyerine sunuculuk yaparak devam ediyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olarak sektöre atılan Topal, televizyona ilk adımını 1994 yılında Show TV'de yayınlanan Palavra Aşklar dizisiyle attı.
Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireyi oynayan Topal, Papatyam, Geniş Aile, Avrupa Avrupa dizilerinde de rol aldı.
Papatyam dizisinde canlandırdığı "izdivaç programı sunucusu" karakteri beğenilince gelen teklif üzerine Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmaya başladı ve oyunculuğa ara verdi.
Fitliği bırakmıyor
Şimdilerde TV8 ekranlarında Yemekteyiz programını sunan başarılı isim, tatilin keyfini sürüyor.
Ailesiyle tatile çıkan Zuhal Topal, sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.
46 yaşındaki bir çocuk annesi ünlü sunucunun fitliği dikkat çekti.
Zuhal Topal'ı görenler, "Kim der 46 yaşında", "Güzellik", "Kleopatra" gibi yorumlarda bulundu.