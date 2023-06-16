47'lik Nurgül Yeşilçay havuz başında bikinili pozlarıyla parmak ısırttı! "Bu yaşta bu fizik" Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, sezonu açtı. Sarı mayokinisiyle havuz başında kamera karşısına geçti. İddialı pozlarını peş peşe sıraladı.

Her pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin Alanur'u Nurgül Yeşilçay, pozlarıyla gündeme geldi.

Dizide Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimlerle başrolü paylaşan Nurgün Yeşilçay bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Sıcak havaların gelmesiyle yaz sezonunu açan ünlülerin arasında ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da katıldı.

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı coşturdu

Sıcak havaları değerlendiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, soluğu havuz başında aldı.

Sarı mayokinisiyle havuz başına geçen Nurgül Yeşilçay objektiflere poz verdi. İddialı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, havuz başında verdiği cesur pozlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

Peş peşe sıraladığı bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nurgül Yeşilçay, Veda Mektubu dizisinin yanı sıra Paramparça, Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Aşk ve Ceza gibi birçok yapımda rol aldı.