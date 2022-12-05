Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.6497
0.10%
Dolar
18.6368
0.01%
Altın
1.079
0.23%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
327.452
1.55%
BTXN Coin
5.45
0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı? İşte Pantene Altın Kelebek 2022 kazananlar listesi

    Pantene Altın Kelebek 2022 ödülleri, yapılan törenle sahiplerini bulmuş oldu. Ödüller sonrası kimlerin hangi ödülü kazandığı merak edilmeye başlandı. İşte Altın Kelebek kazananları...
    • 05.12.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı? İşte Pantene Altın Kelebek 2022 kazananlar listesi

    Her sene birçok farklı dalda verilen Pantene Altın Kelebek 2022 ödülleri bu sene de hak kazanan kişilere verilecek. Seçilmiş olan adaylar arasında jüriler tarafından yapılan oylama sonucunda "Pantene Altın Kelebek 2022 ödülünü kimler kazandı?" sorusu merak ediliyor.

    Pantene Altın Kelebek kazananlar listesi

    Nilsu Berfin Aktaş

    Özgü Kaya

    Su Burcu Yazgı Coşkun

    Taro Emir Tekin

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    PINAR DENİZ – YARGI – KANAL D

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    KAAN URGANCIOĞLU – YARGI – KANAL D

    EN İYİ DİZİ

    • YARGI – KANAL D

    EN İYİ ERKEK SUNUCU

    • KENAN İMİRZALIOĞLU – KİM MİLYONER OLMAK İSTER – ATV

    ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN ŞARKICI KİM OLDU?

    • ZEYNEP BASTIK

    ALTIN KELEBEK EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI KİM OLDU?

    • EBRU YAŞAR

    ALTIN KELEBEK EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI KİM OLDU?

    • BİLAL SONSES

    ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU KİM OLDU?

    • AZRA AKSU

    ALTIN KELEBEK EN İYİ İNTERNET DİZİSİ HANGİSİ OLDU?

    • DÜNYAYLA BENİM ARAMDA

    ALTIN KELEBEK EN İYİ YÖNETMEN KİM OLDU?

    • ALİ BİLGİN – YARGI – KANAL D

    ALTIN KELEBEK EN İYİ SENARİST KİM OLDU?

    • SEMA ERGENEKON – YARGI – KANAL D

    ALTIN KELEBEK EN İYİ INFLUENCER YOUTUBER KİM OLDU?

    • CEYDA KASABALI – FIRAT ALBAYRAM – N'OLUYO YA KANALI

    ALTIN KELEBEK EN İYİ DİJİTAL İÇERİK

    • HASAN CAN KAYA – KONUŞANLAR

    Lucas Torreira'nın menajerinden ayrılık açıklaması
    Futbol

    Lucas Torreira'nın menajerinden ayrılık açıklaması

    OK kelimesinin tarihçesi nedir
    Tarih

    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir