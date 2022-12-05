48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı? İşte Pantene Altın Kelebek 2022 kazananlar listesi

Pantene Altın Kelebek 2022 ödülleri, yapılan törenle sahiplerini bulmuş oldu. Ödüller sonrası kimlerin hangi ödülü kazandığı merak edilmeye başlandı. İşte Altın Kelebek kazananları...

Her sene birçok farklı dalda verilen Pantene Altın Kelebek 2022 ödülleri bu sene de hak kazanan kişilere verilecek. Seçilmiş olan adaylar arasında jüriler tarafından yapılan oylama sonucunda "Pantene Altın Kelebek 2022 ödülünü kimler kazandı?" sorusu merak ediliyor.

Pantene Altın Kelebek kazananlar listesi

Nilsu Berfin Aktaş

Özgü Kaya

Su Burcu Yazgı Coşkun

Taro Emir Tekin

EN İYİ KADIN OYUNCU

PINAR DENİZ – YARGI – KANAL D

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAAN URGANCIOĞLU – YARGI – KANAL D

EN İYİ DİZİ

YARGI – KANAL D

EN İYİ ERKEK SUNUCU

KENAN İMİRZALIOĞLU – KİM MİLYONER OLMAK İSTER – ATV

ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN ŞARKICI KİM OLDU?

ZEYNEP BASTIK

ALTIN KELEBEK EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI KİM OLDU?

EBRU YAŞAR

ALTIN KELEBEK EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI KİM OLDU?

BİLAL SONSES

ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU KİM OLDU?

AZRA AKSU

ALTIN KELEBEK EN İYİ İNTERNET DİZİSİ HANGİSİ OLDU?

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA

ALTIN KELEBEK EN İYİ YÖNETMEN KİM OLDU?

ALİ BİLGİN – YARGI – KANAL D

ALTIN KELEBEK EN İYİ SENARİST KİM OLDU?

SEMA ERGENEKON – YARGI – KANAL D

ALTIN KELEBEK EN İYİ INFLUENCER YOUTUBER KİM OLDU?

CEYDA KASABALI – FIRAT ALBAYRAM – N'OLUYO YA KANALI

ALTIN KELEBEK EN İYİ DİJİTAL İÇERİK