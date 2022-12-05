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- 48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı? İşte Pantene Altın Kelebek 2022 kazananlar listesi
48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı? İşte Pantene Altın Kelebek 2022 kazananlar listesi
- 05.12.2022 - 09:33
Her sene birçok farklı dalda verilen Pantene Altın Kelebek 2022 ödülleri bu sene de hak kazanan kişilere verilecek. Seçilmiş olan adaylar arasında jüriler tarafından yapılan oylama sonucunda "Pantene Altın Kelebek 2022 ödülünü kimler kazandı?" sorusu merak ediliyor.
Pantene Altın Kelebek kazananlar listesi
Nilsu Berfin Aktaş
Özgü Kaya
Su Burcu Yazgı Coşkun
Taro Emir Tekin
EN İYİ KADIN OYUNCU
PINAR DENİZ – YARGI – KANAL D
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAAN URGANCIOĞLU – YARGI – KANAL D
EN İYİ DİZİ
- YARGI – KANAL D
EN İYİ ERKEK SUNUCU
- KENAN İMİRZALIOĞLU – KİM MİLYONER OLMAK İSTER – ATV
ALTIN KELEBEK EN İYİ KADIN ŞARKICI KİM OLDU?
- ZEYNEP BASTIK
ALTIN KELEBEK EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI KİM OLDU?
- EBRU YAŞAR
ALTIN KELEBEK EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI KİM OLDU?
- BİLAL SONSES
ALTIN KELEBEK EN İYİ ÇOCUK OYUNCU KİM OLDU?
- AZRA AKSU
ALTIN KELEBEK EN İYİ İNTERNET DİZİSİ HANGİSİ OLDU?
- DÜNYAYLA BENİM ARAMDA
ALTIN KELEBEK EN İYİ YÖNETMEN KİM OLDU?
- ALİ BİLGİN – YARGI – KANAL D
ALTIN KELEBEK EN İYİ SENARİST KİM OLDU?
- SEMA ERGENEKON – YARGI – KANAL D
ALTIN KELEBEK EN İYİ INFLUENCER YOUTUBER KİM OLDU?
- CEYDA KASABALI – FIRAT ALBAYRAM – N'OLUYO YA KANALI
ALTIN KELEBEK EN İYİ DİJİTAL İÇERİK
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