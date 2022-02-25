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48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu'nun son hali görenleri şaşırttı

48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu'nun son hali görenleri şaşırttı

"Hayat Devam Ediyor" dizisindeki "çocuk gelin" rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerikalı eşi Patrick ile hayatına devam ediyor. Miraloğlu'nun son halini görenler ise şaşkınlığa uğruyor.