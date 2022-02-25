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- 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 19:07
- Güncelleme : 25.02.2022 - 19:09
Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin ‘Hayat’ ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu’nun son hali merak konusu oldu.
24 yaşında adını duyuran Miraloğlu, iki sezon boyunca dizinin ana karakterlerinden biriydi.
Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.
ROLÜ GERÇEK OLDU
Türkiye'de umduğunu bulamayan oyuncu, Amerika’da yeni bir hayat kurdu.
Dizide senaryo gereği kendinden 80 yaş büyük biriyle evlendirilen oyuncu Meltem Miraloğlu gerçek hayatta tam kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı bir adamla evlendi.
2019 yılında 80 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturan Miraloğlu, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
ABD'DE TİCARET YAPIYOR
35 yaşındaki oyuncunun hamile olduğu ve eşi tarafından darbedildiği iddia edilmişti.
Evliliğini sürdüren Meltem Miraloğlu zor günleri geride bıraktı.
Aslen Diyarbakırlı olan Meltem Miraloğlu, Amerika'da ticarete başladı.
Meltem Miraloğlu'nun son halini görenler ise gözlerine inanamadı.