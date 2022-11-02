Pek çok hit albümü ve şarkılarıyla bilinen 49 yaşındaki Hande Yener, süper minili pozuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçıya "Kim 49 diyebilir?" yorumları geldi.

12 Ocak 1973 tarihinde doğan ve 49 yaşında olduğu bilinen Hande Yener, şarkıları ve klipleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Ünlü sanatçı, verdiği konserlerde çekildiği görüntüleri takipçileriyle paylaşıyor. Yener, geçtiğimiz günlerde göbeği açık siyah sahne kıyafetiyle sevenlerinden yoğun beğeni almıştı. Ünlü isim bu kez süper minili ve çizmeli sahne pozuyla dikkatleri üzerine çekti.





49 yaşındaki Hande Yener süper minisiyle ortalığı salladı!

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan ve sahne adıyla Hande Yener olarak bilinen ünlü şarkıcı, çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Müziğinin yanında kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da kendinden bahsettiren isim, 1973'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bahariyeli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener çiftinin iki kız çocuğundan küçük olan Yener, Erenköy'de büyümüştür. Küçük yaşlarda şarkıcı olmak isteyen ismin anne ve babası, babasının alkole düşkünlüğü sebebiyle Yener 17 yaşındayken boşanmıştır.

Gümrük komisyoncusu olan Uğur Kulaçoğlu ile 1990'da Fatih'te evlendiği bilinen Yener, 1994'te eşinden boşanmıştır.

Şan hocası Erdem Siyavuşgil'den solist olabilme yeteneğinin olduğunu duyan isim, ünlülerin uğradığı bir mağazada "buraya gelen ünlülere sesini dinleterek Aksu'ya ulaşmak" amacıyla çalışmaya başladı. Ünlü isim, Aksu'nun telefon numarasını bularak her gün geri vokallik için bir not bırakmış ancak yine de Aksu'yla iletişime geçememiştir. Sonunda şarkıcı olma konusunda umudunu kestiği bir dönemde mağazaya uğrayan Hülya Avşar, Hande Yener'i dinleyerek Aksu'dan bir randevu alacağını söylemiş ve Yener, Aksu'nun beğenisini kazanınca onun yanında çalışmaya başlamıştır.

"Kim 49 diyebilir?"

Şimdilerde konserlerine ve çalışmalarına devam eden 49 yaşındaki sanatçı, süper minili sahne paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı. Ünlü isme pek çok kişiden "Kim 49 diyebilir?" yorumları geldi.

İşte Hande Yener'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...