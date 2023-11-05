5 Kasım TV yayın akışları! Pazar günü televizyonda neler var?

Reyting yarışı pazar günü daha da kızışıyor...
Televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.
5 Kasım 2023 Pazar akışı da belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, FOX, TV8, TRT 1 kanallarında yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar duyuruldu.
Seyirciler, "bugün tv'de neler var" merak ediyor.
İşte 5 Kasım yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Ateş Kuşları
15:45 Aldatmak
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Star TV
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şahane Hayatım
15:45 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
TRT 1 yayın akışı
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
16:10 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'Te 3
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Aile
TV8 yayın akışı
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları / Cumburlop
20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm