5 Kasım TV yayın akışları! Pazar günü televizyonda neler var?
ensonhaber.com

Reyting yarışı pazar günü daha da kızışıyor...

Televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

5 Kasım 2023 Pazar akışı da belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, FOX, TV8, TRT 1 kanallarında yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar duyuruldu.

Seyirciler, "bugün tv'de neler var" merak ediyor.

İşte 5 Kasım yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Star TV

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şahane Hayatım

15:45 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

TRT 1 yayın akışı

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

16:10 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'Te 3

Show TV yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Aile

TV8 yayın akışı

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları / Cumburlop

20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm