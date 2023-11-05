Haberler



Medya



5 Kasım TV yayın akışları! Pazar günü televizyonda neler var?

5 Kasım TV yayın akışları! Pazar günü televizyonda neler var? Pazar keyfi yapmak üzere TV karşısına geçecek olanlar, kanallarda neler var neler yok göz atıyor. Bu pazar, birbirinden heyecanlı yapımlar yayında olacak. İşte 5 Kasım 2023 TV yayın akışları...