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    5 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları

    5 Nisan Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 5 Nisan 2022 Salı reyting sıralaması..
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:54
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    5 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    5 Nisan 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Düğün Dernek, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 5 Nisan 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Nisan  2022 Salı reyting sonuçları...

    5 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

    5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü Destan aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 SURVIVOR ALL STAR TV8

    2 UC KIZ KARDES KANAL D

    3 DESTAN ATV

    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    5 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

    6 ESRA EROL'DA ATV

    7 BABA SHOW TV

    8 DESTAN (OZET) ATV

    9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

    10 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 SURVIVOR ALL STAR TV8

    2 UC KIZ KARDES KANAL D

    3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    4 BABA SHOW TV

    5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

    6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

    7 ESRA EROL'DA ATV

    8 DESTAN ATV

    9 BABA (OZET) SHOW TV

    10 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1 SURVIVOR ALL STAR TV8

    2 UC KIZ KARDES KANAL D

    3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    4 DESTAN ATV 5 BABA SHOW TV

    6 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

    7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

    8 ESRA EROL'DA ATV

    9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    10 DESTAN (OZET) ATV


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