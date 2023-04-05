5 Nisan 2023 yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Ekranlarda Ramazan havası devam ediyor...

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

5 Nisan Çarşamba akşamı Çalgı Çengi: İkimiz, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Teşkilat, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:30 Veda Mektubu

01:15 Kuzey Güney

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Ego

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

22:30 Salak Milyoner (Yerli Sinema)

00:00 Aile

02:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz