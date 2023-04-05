5 Nisan 2023 yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Televizyon ekranlarında bugünün programı belli oldu. Peki, 5 Nisan Çarşamba TV'de neler, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanallar ve içerikler...

Ekranlarda Ramazan havası devam ediyor... Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 5 Nisan Çarşamba akşamı Çalgı Çengi: İkimiz, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Teşkilat, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Kuruluş Osman 00:20 Yerli Dizi Tekrar 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Kraliçe 22:30 Veda Mektubu 01:15 Kuzey Güney 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Çöp Adam 00:30 Yerli Dizi Tekrar 02:30 Toprak İle Fidan 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi



Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 Yalnız Kalpler 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 17:30 Adım Farah 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah 23:30 Ego 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:20 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon) 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Teşkilat 23:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema) 22:30 Salak Milyoner (Yerli Sinema) 00:00 Aile 02:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)



TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan 02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz