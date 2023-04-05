5 Nisan 2023 yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Ekranlarda Ramazan havası devam ediyor...
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
5 Nisan Çarşamba akşamı Çalgı Çengi: İkimiz, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Teşkilat, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:30 Veda Mektubu
01:15 Kuzey Güney
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Ego
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
22:30 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
00:00 Aile
02:45 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:45 Zuhal Topal’la Yemekteyiz