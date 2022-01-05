5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Yeni yılın ilk haftasında yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 5 Ocak tv yayın akışları...

Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar merak ediliyor. Dizilerin birçoğu, setlere yılbaşı molası verdi, bu nedenle yeni bölümler yayınlanmadı.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Ocak Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:45 Süper Kupa'ya Doğru

20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali

22:50 Kupa Töreni

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem

22:30 Medusa Darbesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mutlu Aile Tablosu

22:30 Kanunsuz Topraklar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 İddiaların Aksine

19:05 Ana Haber (Canlı)

20:00 112 Acil Çağrı

21:15 Mahrem (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler

TV8 YAYIN AKIŞI