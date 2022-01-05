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- 5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 09:03
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar merak ediliyor. Dizilerin birçoğu, setlere yılbaşı molası verdi, bu nedenle yeni bölümler yayınlanmadı.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Ocak Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
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08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
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14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:45 Süper Kupa'ya Doğru
-
20:45 Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali
-
22:50 Kupa Töreni
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:15 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Asi
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Annem
-
22:30 Medusa Darbesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Kaderimin Oyunu
-
13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
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16:00 Söz
-
18.40 Star Haber
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20:00 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
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08:00 Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
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11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
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13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Mutlu Aile Tablosu
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22:30 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
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12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 İddiaların Aksine
-
19:05 Ana Haber (Canlı)
-
20:00 112 Acil Çağrı
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21:15 Mahrem (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
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12:15 Gelin Evi
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15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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18:10 Senin Hayatın
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Süt Kardeşler
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8’de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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11:15 MasterChef Türkiye
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16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
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00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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05:00 Yerli Dizi Tekrar