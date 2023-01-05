5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri, her gün ekranlarda farklı bir macerayla karşılaşıyor.

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı...

5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Tomb Raider

22:15 Bağlılık Aslı

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

Fox TV yayın akışı

07:15 Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 İyilik

23:00 Hayatımın Şansı

TRT 1 yayın akışı

08.45 Bu Toprağın Sesi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kalk Gidelim

15.45 Adını Sen Koy

17.00 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Balkan Ninnisi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Aile Şerefi

TV8 yayın akışı