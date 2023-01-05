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    5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:04
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    5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon izleyicileri, her gün ekranlarda farklı bir macerayla karşılaşıyor.

    Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı...

    5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    5 Ocak 2023 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol'da
    • 18:40 ATV Ana Haber
    • 20:00 Tomb Raider
    • 22:15 Bağlılık Aslı

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hicran
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Camdaki Kız

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
    • 09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18.15 Star Haber
    • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    • 20:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

    Fox TV yayın akışı

    • 07:15 Çalar Saat
    • 10:15 Ekonomi Arası
    • 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:45 En Hamarat Benim
    • 16:30 Hayatımın Şansı
    • 19:00 FOX Ana Haber
    • 20:00 İyilik
    • 23:00 Hayatımın Şansı

    TRT 1 yayın akışı

    • 08.45 Bu Toprağın Sesi
    • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13.15 Kalk Gidelim
    • 15.45 Adını Sen Koy
    • 17.00 Seksenler
    • 19.00 Ana Haber
    • 19.55 İddiaların Aksine
    • 20.00 Balkan Ninnisi

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    • 18.45 SHOW Ana Haber
    • 20:00 Eltilerin Savaşı
    • 22:30 Aile Şerefi

    TV8 yayın akışı

    • 07:15 8'de Sağlık
    • 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    • 10:30 Yazgı
    • 12:00 Canım Annem
    • 13:00 Kadere Karşı
    • 14:00 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    • 20:00 Tuzak

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