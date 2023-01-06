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    5 Ocak 2023 reyting sonuçları! Müge Anlı zirvede!

    5 Ocak 2023 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
    • 06.01.2023 - 11:08
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    5 Ocak 2023 reyting sonuçları! Müge Anlı zirvede!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden eğlenceli filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe günü reyting sonuçları...

    5 Ocak 2023 Perşembe reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    5 Ocak 2023 reyting sonuçları! Müge Anlı zirvede! #1

    5 Ocak 2023 reyting sonuçları! Müge Anlı zirvede! #2


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