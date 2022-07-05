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- 5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 05.07.2022 - 08:34
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 5 Temmuz 2022 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maide'nin Altın Günü
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alfa Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki 1
6:15 Aşkı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Düş Peşine
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18.40 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:15 Kadının Sesi
14:00 Senden Daha Güzel
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:50 Tozkoparan
11:20 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:00 Survivor Panorama
13:00 Canım Annem
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Baba