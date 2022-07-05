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    5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışları...
    • 05.07.2022 - 08:34
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    5 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 5 Temmuz 2022 Salı  ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Maide'nin Altın Günü

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Alfa Kurt

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki 1

    6:15 Aşkı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Düş Peşine

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18.40 Star Haber

    20:00 Eyvah Eyvah 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:15 Kadının Sesi

    14:00 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:30 Senden Daha Güzel

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:50 Tozkoparan

    11:20 Bir Aş Hikayesi

    11:50 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Balkan Ninnisi

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    12:00 Survivor Panorama

    13:00 Canım Annem

    17:15 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Baba


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