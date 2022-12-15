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- 50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu..
50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu..
MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. İşte ödül oyununda 50 bin TL kazanan o isim..
- 15.12.2022 - 09:40
MasterChef Türkiye'de 14 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar birlikte tezgah başına geçti.
50 bin TL'lik ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken eski yarışmacılardan Eren Kaşıkçı, Esra, Dilara, Barbaros, Kerem, Suna ve Cemre programa konuk oldu.
Şefler yarışmacılardan portakal ve kakule ürünlerini kullanarak bir tatlı, bir de yemek olmak üzere iki ayrı tabak hazırlamalarını istedi.
50 bin TL'lik ödülü kazanmak için kolları sıvayan yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi.
Ödülü kazandılar
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu Eren ve Metin ikilisi kazandı.
İşte ödül oyunu puanlaması..
Eren - Metin 46
Burak - Cemre 42
Esra - Yağız 39
Suna - Görkem 37
Kerem - Tolga 37
Dilara - Ayaz 36
Barbaros - Kıvanç 36