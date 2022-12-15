50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu..

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. İşte ödül oyununda 50 bin TL kazanan o isim..

MasterChef Türkiye'de 14 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar birlikte tezgah başına geçti.

50 bin TL'lik ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken eski yarışmacılardan Eren Kaşıkçı, Esra, Dilara, Barbaros, Kerem, Suna ve Cemre programa konuk oldu.

Şefler yarışmacılardan portakal ve kakule ürünlerini kullanarak bir tatlı, bir de yemek olmak üzere iki ayrı tabak hazırlamalarını istedi.

50 bin TL'lik ödülü kazanmak için kolları sıvayan yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi.

Ödülü kazandılar

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu Eren ve Metin ikilisi kazandı.

İşte ödül oyunu puanlaması..

Eren - Metin 46

Burak - Cemre 42

Esra - Yağız 39

Suna - Görkem 37

Kerem - Tolga 37

Dilara - Ayaz 36

Barbaros - Kıvanç 36