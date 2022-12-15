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    • 50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu..

    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. İşte ödül oyununda 50 bin TL kazanan o isim..
    • 15.12.2022 - 09:40
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    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de 14 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar birlikte tezgah başına geçti.

    50 bin TL'lik ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken eski yarışmacılardan Eren Kaşıkçı, Esra, Dilara, Barbaros, Kerem, Suna ve Cemre programa konuk oldu.

    Şefler yarışmacılardan portakal ve kakule ürünlerini kullanarak bir tatlı, bir de yemek olmak üzere iki ayrı tabak hazırlamalarını istedi.

    50 bin TL'lik ödülü kazanmak için kolları sıvayan yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi.

    Ödülü kazandılar

    MasterChef Türkiye'de ödül oyununu Eren ve Metin ikilisi kazandı.

    50 BİN TL KAZANDILAR! MasterChef te ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyunu.. #1

    İşte ödül oyunu puanlaması..

    Eren - Metin 46

    Burak - Cemre 42

    Esra - Yağız 39

    Suna - Görkem 37

    Kerem - Tolga 37

    Dilara - Ayaz 36

    Barbaros - Kıvanç 36


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