Yer aldığı diziler ve şarkıları ile özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, transparan dekolteli sahne pozuyla takipçilerini büyüledi. Samyeli'ye takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

50 yaşındaki sanatçı Defne Samyeli, şarkılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. 1995 ve 2011 seneleri arasında Eren Talu ile evli kaldığı bilinen ve geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü isim, İstanbul'da amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

50 yaşındaki Defne Samyeli'den transparan poz!

1 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ve 1991 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan isim, 1999 yılından itibaren üç sene Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu görevinde bulunmuştur. Samyeli, 2000 senesinde rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirmiştir. Ardından Türkiye'ye dönen isim 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.

Samyeli, 2009 senesinde Güneş gazetesiyle yollarını ayıran isim, 2010 senesinde bir süre atv'de yayınlanan Her Şey Bambaşka isimli programın sunuculuğunu yapmıştır ve ardından Milliyet gazetesinde tekrar köşe yazarlığı yapmıştır.

Sık sık özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle konuşulmaya devam eden isim bu defa sahnede giydiği transparan ve derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

"Gençlik iksirini bulmuş gibisin"

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı pozuna takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçiler "50 yaşında olduğuna emin misin?"," Gençlik iksirini bulmuş gibisin" yorumlarında bulundu.

İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...