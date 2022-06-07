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    50 yıl sonra ortaya çıkmıştı! İşte Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı...

    Usta oyuncu Cüneyt Arkın hakkında ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşırttı. Arkın'ın 2 oğlundan önce dünyaya gelen bir kızı olduğunu duyanlar, kulaklarına inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:59
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    50 yıl sonra ortaya çıkmıştı! İşte Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı...

    Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, atı ve kılıcıyla bir döneme damga vurdu.

    Kariyeri öte dursun, Cüneyt Arkın özel hayatıyla konuşulmaktan hiçbir zaman hoşlanmadı.

    Betül Cüreklibatur ile hayatını birleştiren usta oyuncunun Murat ve Kaan adındaki oğullarını tüm Türkiye tanıyordu.

    Zaman zaman ekranlarda yer alan iki delikanlı, babalarına benzerliğiyle de dikkat çekti.

    Ancak Cüneyt Arkın hakkında herkesi şaşkına çeviren bir bilgi ortaya çıktı.

    Meğer kızı da varmış

    Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın, oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaş Güler Mocan ile yapmıştı.

    Usta oyuncunun meğer bu evlilikte 1966 yılında bir kızı oldu. Çift kızlarına Filiz adını verirken, 2 yıl sonra boşandı.

    Uzun yıllar boyunca birbiriyle görüşmeyen baba ve kız, 50 yıldan uzun bir süredir ayrıydı.

    Öte yandan bir canlı yayında Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne hakkında soru yöneltildiğinde efsane oyuncu bu soruyu onları tanımadığı şeklinde cevaplamıştı.

    İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

    50 yıl sonra ortaya çıkmıştı! İşte Cüneyt Arkın ın ilk eşinden olan kızı... #1

    50 yıl sonra ortaya çıkmıştı! İşte Cüneyt Arkın ın ilk eşinden olan kızı... #2

    50 yıl sonra ortaya çıkmıştı! İşte Cüneyt Arkın ın ilk eşinden olan kızı... #3


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