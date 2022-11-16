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    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz'ın son hali 'vay be' dedirtti

    Var Mısın Yok Musun yarışmasında 500 bin lira ödül kazanarak dönüm noktası yaşayan Ülkühan Yılmaz, yıllar sonra ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 15:41
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    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz'ın son hali 'vay be' dedirtti

    Acun Ilıcalı'nın uzun soluklu yarışma programı Var mısın Yok musun 2007-2009 yıllarına damgasını vurdu.

    Birçok yarışmacısının üne kavuştuğu program, yıllar sonra dahi hafızalarda yerini koruyor.

    Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Ülkühan Yılmaz olmuştu.

    Büyük ödülü kazandı

    Yılmaz, Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddetmiş ve kutusuna gitmek istemişti. Yılmaz kutusuna gitme kararı aldığında geride 20 bin TL ve 500 bin tl kalmıştı.

    "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" diyerek kutusunu açtıran Ülkühan Yılmaz 500 bin TL'nin sahibi olmuştu.

    Beynindeki tümör nedeniyle 2 defa çok ciddi ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, 10 çocuklu fakir bir aileden geldiğini, parayı 9 kardeşi arasında bölüştüreceğini söylemişti.

    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz ın son hali vay be dedirtti #1

    Son hali

    Yarışmaya 130 kere başvuran ve katıldığı dönemde 30 yaşında olan Yılmaz'ın kilo verdiği, saç ve sakalının beyazladığı görüldü.

    Ülkühan Yılmaz şimdilerde 43 yaşında...

    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz ın son hali vay be dedirtti #2

    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz ın son hali vay be dedirtti #3

    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz ın son hali vay be dedirtti #4

    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz ın son hali vay be dedirtti #5

    500 bini kazanan tek yarışmacıydı! Ülkühan Yılmaz ın son hali vay be dedirtti #6


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