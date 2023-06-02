50'lik Defne Samyeli'nden spor sonrası kas şov! "Bu yaşta bu fizik" Ekranların iddialı isimlerinden biri olan Defne Samyeli, sosyal medyada cesur pozları ve kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor. Samyeli, sosyal medya pozlarına bir yenisini daha ekledi. Spora düşkünlüğü ile bilinen Defne Samyeli, spor sonrası kaslarını sergiledi.

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli'nin on parmağında on marifet. Ünlü isim, en son ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Elmas karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin sosyal medya paylaşımları herkesi büyülüyor. 50 yaşındaki Defne Samyeli'nin cesur pozları ve kusursuz fiziği ile adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Ünlü ismin spora düşkünlüğünü biliyoruz. Spor sonrası ayna karşısında verdiği pozlarına yenisini ekledi. Karın kasları beğeni topladı Yaklaşık 860 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından spor sonrası verdiği pozları yayınladı. Mini şortu ve büstiyeri ile kamera karşısına çıkan Defne Samyeli, verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören gözlerine inanamadı. Bu yaşta bu fiziğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Samyeli’nin bu pozlarına “Kim der ki iki çocuk annesi”, “Yaş alıyor yaşlanmıyor”, “Gençlik iksirini bulmuş” gibi yorumlar geldi.