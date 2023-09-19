50'lik Dolunay Soysert Instagram'ı yaktı geçti! "Cesur ve sert" Yabani dizisindeki Neslihan karakteriyle beğeni toplayan Dolunay Soysert, sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.

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Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Yabani dizisi, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas’ın yer aldığı Yabani, kadrosunda Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç gibi isimlere yer veriyor.

Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.

Salı akşamları yayınlanan Yabani dizisinde Neslihan karakteri dikkatleri çekmeyi başardı.

Karakter, ünlü oyuncu Dolunay Soysert'i de merak konusu haline getirdi.

Soysert'in sosyal medyasına bakan izleyiciler, adeta mest oldu.

Cesur Dolunay

50 yaşındaki Dolunay Soysert, Instagram'da sık sık paylaşım yapıyor.

Oldukça cesur pozlara imza atan Soysert, gençlere taş çıkartan fiziğiyle beğeni topluyor.

Dizisi için imaj değiştiren ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not almayı da başardı.