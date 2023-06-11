59’luk Hülya Avşar’dan sörf tahtası üzerinde bikinili poz! "Avşar kızı değil, deniz kızı" Yaz sezonunu açan ünlü oyuncu Hülya Avşar, sörf tahtası üzerinde beyaz bikinisiyle poz verdi. 59 yaşındaki ünlü oyuncu fiziğiyle takipçilerini büyüledi.

Hem sivri dili hem de özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri.

59 yaşındaki ünlü oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan ünlülerin arasına Hülya Avşar da katıldı. Bu kez plajda değil sörf tahtası üzerinde poz verdi.

Cesur pozları görenleri büyüledi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bikinili haliyle takipçilerini mest etti. Sosyal medya hesabından pozlarını peş peşe sıraladı.

Beyaz bikinisiyle sörf tahtası üzerinde poz veren ünlü sanatçının pozları kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Özel hayatıyla dikkat çeken Hülya Avşar, son olarak Anlatma şarkısının klibiyle adından söz ettirmişti. Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçının pozları görenleri mest etti.

Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hülya Avşar'ın sörf tahtası üzerindeki bu pozlarına beğeni yağdı.