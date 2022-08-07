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    6 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

    6 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 07.08.2022 - 10:52
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    6 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

    6 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 6 Ağustos Cumartesi günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    6 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü İnanılmaz Örümcek Adam aldı.

    AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği İnanılmaz Örümcek Adam, üçüncülüğü Güldür Güldür Show tekrarı aldı.

    20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Güldür Güldür Show tekrarı, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

    6 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçları... #16 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçları... #26 Ağustos 2022 Cumartesi reyting sonuçları... #3


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