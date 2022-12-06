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6 ARALIK 2022: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

6 ARALIK 2022: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.