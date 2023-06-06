6 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı: Bugünün dizileri/filmleri! Salı gününün dizileri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 6 Haziran 2023 Salı televizyonda neler, hangi diziler, filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

Ekranlar yaz sezonuna giriyor, sezon finalleri peş peşe geliyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 6 Haziran Salı Hababam Sınıfı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aykut Enişte 2, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 6 Haziran 2023 Salı TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam



Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Üç Kız Kardeş



Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Tetikçinin Oğlu 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Tetikçinin Oğlu TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:25 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yürek Çıkmazı 00:10 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema) Show TV yayın akışı 09:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı (Yerli Sinema) 21:45 En Büyük Şaban (Yerli Sinema)



TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra