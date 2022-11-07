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- 6 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Tozluyaka, Teşkilat…
6 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Tozluyaka, Teşkilat…
6 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
- 07.11.2022 - 11:17
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Tozluyaka, Teşkilat, Yargı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 6 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları...
6 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.