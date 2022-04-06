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- 6 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
6 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 09:13
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 atv Gün Ortası
-
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
-
20:05 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı
-
16:45 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Pelin'in Mutfağı
-
18:30 Star Haber
-
20:00 İBO SHOW
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:30 Celal ile Ceren
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
-
10:15 Alişan ile Gülümse Hayata
-
15:15 Bir İyilik Hikayesi
-
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
-
17:00 Ana Haber
-
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
-
19:00 Ramazan Sevinci
-
20:00 Kara Tahta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
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10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Oğlum
TV8 YAYIN AKIŞI
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08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
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11:15 Survivor All Star
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13:00 Survivor Panaroma
-
14:45 Canım Annem
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16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk