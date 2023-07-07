6 Temmuz Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Ya Çok Seversen dizisi bekleneni karşılamadı 6 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Temmuz Perşembe reyting sonuçları

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada Fox’ta ekranlara gelen “Gülcemal”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada “Ya Çok Seversen”, 3. sırada ise “MasterChef All Star” yer aldı.

Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen Total’de 5. sırada, AB’de 2. sırada, ABC’de ise 4. sırada yer aldı.