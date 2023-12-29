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Dünyanın en güzel kızı olarak tanınan Thylane Blondeau, ilk olarak 4 yaşında defilelere çıkmaya başlamış, sonrasında 6 yaşında Vogue dergisine verdiği pozlarla görenleri o zamanlardan kendine hayran bırakmıştı.
Şimdilerde 22 yaşında olan Thylane Blondeau’nun, babası eski futbolcu Patrick Blondeau, annesi ise güzel oyuncu Véronika Loubry'dur.
Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçiye sahip olan Thylane Blondeau, podyumların tozunu attırmaya tüm hızıyla devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fransız asıllı güzel, son olarak noel tatiline dair paylaşımlar yaptı. İşte Thylane Blondeau’nun, 16 yılda güzelliğine güzellik katarak görenleri kendine hayran bırakan değişimi…