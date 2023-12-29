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6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" seçilmişti! Siz bir de şimdi bakın, güzelliği mest ediyor…

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" seçilmişti! Siz bir de şimdi bakın, güzelliği mest ediyor… 6 yaşındayken “Dünyanın en güzel kızı” seçilen Thylane Blondeau, güzelliğine güzellik katarak görenleri büyülüyor. İşte, şimdilerde 22 yaşında olan Thylane Blondeau’nun akıllara durgunluk veren değişimi…