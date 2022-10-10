Gönül Dağı'nda Aylin gitti, Dilek'in yerine o isim geldi... Beren Saat'in kopyası!

Gönül Dağı'nda Aylin gitti, Dilek'in yerine o isim geldi... Beren Saat'in kopyası!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine dahil olan Melis Sevinç, Beren Saat'e olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti. Selma Öğretmen'e hayat verecek olan Sevinç, mercek altına alındı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı dizisi, 3. sezonu ile TRT ekranlarında devam ediyor.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, birbirinden farklı hikayeleri seyircisi ile buluşturuyor.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, yenilenen oyuncu kadrosu ile de göz dolduruyor.

İki sezon boyunca reyting rekorları kıran ve sezon finalinde Dilek'e hayat veren Gülsim Ali'nin vefatı ile yeni bir bölüme geçen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da fırtına gibi esiyor.

Yeni sezon en fazla merak edilen konulardan birisi de Gülsim Ali'nin yerini kimin alacağına yönelikti.

Taner'in hayat verdiği Berk Atan'ın oyunculuğu ile göz doldurduğu sezon finali sonrası yeni partneri görücüye çıktı.

Gönül Dağı seyricisi Dilek'in yerine kimseyi istemezken, diziye genç ve güzel oyuncu Melis Sevinç dahil oldu.

Beren Saat'e olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sevinç, dizide Selma Öğretmen'e hayat vermeye hazırlanıyor.

Beren Saat'in kopyası

Gönül Dağı'na, Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç'in geleceği haberi, izleyiciyi heyecanlandırdı.

Bu haberin akabinde de Sevinç, yeni bölümde ve fragmanlarda yer almaya başladı.

Güneş taşıyan adamın kızını canlandıracak olan Melis Sevinç, dizinin yeni Dilek'i olacak gibi duruyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Melis Sevinç, güzelliği ve yeşil gözleri ile izleyenlerin gönlünde kısa süre içerisinde taht kurdu.

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sevinç'in pozlarına ''Diziye Beren Saat geldi sanırım?'', ''Beren Saat ile aynı estetikçiye gitmişimdir'', ''Beren Saat'in ikizi gibi'' ve ''Beren Saat gibi bir kadına benzemek... Ne şans!'' gibi yorumlar yapıldı.