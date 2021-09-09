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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef yarışması yine heyecan dolu anlara sahne olurken, yeni bölümünü kaçıranlar ise "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Dokunulmazlığı kim kazandı?