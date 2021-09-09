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- MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 12:28
- Güncelleme : 09.09.2021 - 12:29
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun eğlenceli sunumu ile seyirci karşısına çıkıyor.
Ekrana geldiği her bölümün soluksuz izlendiği yarışmada dün, mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık mücadelesi verdi.
Konsept olarak sokak yemeklerinin yer aldığı menüyü en iyi yapan takım ise maviler oldu.
Kırmızı takım eleme oyunu oynarken, bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi yine şefler belirledi.
Bunun akabinde yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?"
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kırmızı takımın eleme oyununda yaptığı yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı A Tutto Salmone oldu.
Sadece iki yarışmacı tabağını tamamlayabilirken, Hamza, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi.