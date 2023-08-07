7 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.
İzleyiciler ise ilk iş gününün yorgunluğu atmak için kumandaya sarılıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 7 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 İstanbul'un Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
22:30 Patlat Kazan
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:40 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
09:20 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:20 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Metamorfoz Kırılma
21:30 Şebeke
Show TV yayın akışı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star