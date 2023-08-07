7 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu.

İzleyiciler ise ilk iş gününün yorgunluğu atmak için kumandaya sarılıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 7 Ağustos Pazartesi 2023 yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 İstanbul'un Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

15:45 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)

22:30 Patlat Kazan

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Ruhun Duymaz

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:40 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

09:20 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Metamorfoz Kırılma

21:30 Şebeke

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star