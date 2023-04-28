ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay ele alındı.
Programa başvuran Ferdi Özer isimli şahıs, eşi Esra Özer'in 16 Nisan'dan beri kayıp olduğunu söyleyerek bulunmasını istedi.
Ancak kayıp eş olayında Ferdi Özer'in söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.
Hamileyim diyerek 7 ay boyunca eşini kandırdı
Özer, eşinin kendisini 'hamileyim' diyerek 7 aydır kandırdığını söyledi.
Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü ve bu yüzden yalan söylediği aktarılırken, genç kadının bebek alışverişi bile yapmaya başladığı aktarıldı.
Esra Özer'in kilo vermesiyle gerçek ortaya çıkarken, bu sefer de Ferdi Özer'den bambaşka bir iddia ortaya atıldı.
"Aşerdiği için gittiğini sanıyordun, dönerciye kaçmış"
Özer, "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum..." diyerek Esra Özer’in Hasan isimli bir dönerciye kaçtığını öne sürdü.
Kızının eşi işe gittikten sonra eşyaları ve elektrik süpürgesini alarak evden kaybolduğunu söyleyen anne ise, Esra Hanım'ın çocuğunun olmadığı için psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü.
Kızının anne olmak için uğraştığını söyleyen anne, "Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda 'Ben hamileyim' dedi. Ben 'Ona sıkıntı yapma bir gün olur' diyordum" ifadelerini kullandı.
"Israrla gittiği bir yer vardı"
Esra Özer'in annesinin ardından bir kez daha söz alan Ferdi Bey, "Bir şeylerden şüpheleniyordum. Onu uyarmaya çalıştım. Israrla gittiği bir yer vardı." dedi.
Müge Anlı da Ferdi Bey'in sözlerinin ardından konuya açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Esra 4 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Sonra bir gün hamile olduğunu söyleyerek geliyor. Hatta beşik falan da alıyorlar. Ama kayıplara karışan Esra'nın aslında hamile olmadığı anlaşılıyor. O aslında biraz toplu bir kadın. Hatta fotoğraflar filan çektirmiş. Hamile kıyafetleri giyip karnının fotoğrafını çekmiş. Kaybolduktan sonra, siz Nazlı'ya gitmişsiniz. Nazlı da "Esra'yı aramayın. O, benimle aynı dönercide çalışan Hasan Şahin ile gitti. Sürekli bizim dükkana geliyordu. Hatta düşük yaptı. Size de söylemekten korktu. Bu yüzden kaçmış olabilir' demiş. Doğru mu?"