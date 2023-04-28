7 ay boyunca hamileyim yalanıyla eşini kandırdı: Dönerciye kaçtı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ferdi Özer isimli şahıs, eşinin kendisini 7 aydır hamileyim diye kandırmasının ardından evden kaçtığını söyledi. Karısının sürekli dönerciye gittiğini öne süren adam, "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum" dedi.

İHA

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay ele alındı.

Programa başvuran Ferdi Özer isimli şahıs, eşi Esra Özer'in 16 Nisan'dan beri kayıp olduğunu söyleyerek bulunmasını istedi.

Ancak kayıp eş olayında Ferdi Özer'in söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

Hamileyim diyerek 7 ay boyunca eşini kandırdı

Özer, eşinin kendisini 'hamileyim' diyerek 7 aydır kandırdığını söyledi.

Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü ve bu yüzden yalan söylediği aktarılırken, genç kadının bebek alışverişi bile yapmaya başladığı aktarıldı.

Esra Özer'in kilo vermesiyle gerçek ortaya çıkarken, bu sefer de Ferdi Özer'den bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

"Aşerdiği için gittiğini sanıyordun, dönerciye kaçmış"

Özer, "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum..." diyerek Esra Özer’in Hasan isimli bir dönerciye kaçtığını öne sürdü.

Kızının eşi işe gittikten sonra eşyaları ve elektrik süpürgesini alarak evden kaybolduğunu söyleyen anne ise, Esra Hanım'ın çocuğunun olmadığı için psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü.

Kızının anne olmak için uğraştığını söyleyen anne, "Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda 'Ben hamileyim' dedi. Ben 'Ona sıkıntı yapma bir gün olur' diyordum" ifadelerini kullandı.

"Israrla gittiği bir yer vardı"

Esra Özer'in annesinin ardından bir kez daha söz alan Ferdi Bey, "Bir şeylerden şüpheleniyordum. Onu uyarmaya çalıştım. Israrla gittiği bir yer vardı." dedi.

Müge Anlı da Ferdi Bey'in sözlerinin ardından konuya açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı: