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    7 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri dizi, film ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 7 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 12:15
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    7 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    7 Ekim 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 7 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    7 EKİM 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    12:15 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Kocan Kadar Konuş
    22:30 Kocan Kadar Konuş

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Uzak Şehrin Masalı
    00:15 Yalancılar ve Mumları

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:00 Tek Yürek
    07:55 Kalk Gidelim
    11:35 Benim Adım Melek (Altyazılı)
    15:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    23:50 Teşkilat (Altyazılı)
    02:35 Benim Adım Melek (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Bir Başka Güzel
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    22:45 Köyden İndim Şehire

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    7 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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