7 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

7 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

7 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki, 7 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

7 Eylül Çarşamba reyting sonuçları...

7 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.