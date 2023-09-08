7 Eylül Perşembe reyting sonuçları: Dilek Taşı dizisi reytingleri altüst etti! 7 Eylül 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Eylül Perşembe reyting sonuçları

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan yeni dizi “Dilek Taşı”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise Atv’de yayınlanan “Aldatmak” dizisi yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Dilek Taşı”, 3. sırada ise “Aldatmak” yer aldı.

Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ilk bölümüyle Total’de 1. sırada, AB’de 2. sırada, ABC’de ise 1. sırada yer aldı.