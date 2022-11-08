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- 7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!
7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!
- 08.11.2022 - 11:44
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Yasak Elma" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada "Yasak Elma" yer aldı.