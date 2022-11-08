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7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!

7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma hayranlarını şaşırttı!

7 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...