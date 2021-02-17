7. Koğuştaki Mucize filmi Ova kimdir? Nisa Sofiya Aksongur kaç yaşında, nereli?

Yedinci Koğuştaki Mucize filmindeki Memo'nun kızı Ova karakteriyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur, henüz 10 yaşında olmasına rağmen milyonların beğenisini topladı.

7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Ova karakterini canlandıran Nisa Sofiya Aksongur hakkındaki bilgiler, seyirciler tarafından araştırılıyor.

Küçük yaşta olmasına rağmen performansı ile izleyiciyi etkilemeyi başaran oyuncu, birçok projede yer aldı.

7. Koğuştaki Mucize filmi Memo'nun kızı Ova kimdir? sorusu gündemin merak edilenleri arasında yer alıyor.

İşte Nisa Sofiya Aksongur hakkındaki bilgiler..

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OVA KARAKTERİ KİMDİR?

30 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Nisa Sofiya Aksongur, özellikle Muhteşem Yüzyıl adlı dizide oynadığı Hanzade karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bu zamana kadar DeFacto, Fiat, Samsung markalarının reklamlarında oynayan Nisa Sofiya Aksongur, ayrıca Lojman ve Nuh Tepesi gibi filmlerde de rol almıştır.

Minik yetenek Nisa Sofiya Aksongur, Adını Sen Koy adlı dizide Asya; Kuzgun adlı dizide ise Dila’nın çocukluğunu canlandırmıştır.

Nisa Sofiya Aksongur, ayrıca İlker Aksum, Celil’e Toyon, Aras Bulut İynemli ve Mesut Akusta gibi usta isimlerin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde Memo’nun kızı Ova rolünde oynamıştır.

Nisa Sofiya Aksongur son olarak Yeni Hayat adlı dizide Adem’in kızı Ece rolünde oynamıştır.

NİSA SOFİYA AKSONGUR DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – 7. Koğuştaki Mucize / Ova (Sinema Filmi)

2019 – Kuzgun / Dila’nın Küçüklüğü (TV Dizisi)

2018 – Locman (Sinema Filmi)

2018 – Ağlama Anne / Alya (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy / Asya (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem / Hanzade (TV Dizisi)