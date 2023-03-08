7 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu! Aile dizisi reytingleri alt üst etti! 7 Mart 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Mart Salı reyting sonuçları

Total’de birinci sırada Üç Kız Kardeş,, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ise Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB’de birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı