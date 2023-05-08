7 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı dizisi sezon finaliyle reytingleri alt üst etti 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Mayıs Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.