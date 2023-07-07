7 Temmuz 2023 Cuma televizyonda neler var? İşte yayın akışları

Temmuz ayının ilk cumasında birçok yapım ekranlarda.
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 7 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)
22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
23:15 Düşüş (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Kısmet
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
TRT 1 yayın akışı
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star