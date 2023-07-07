7 Temmuz 2023 Cuma televizyonda neler var? İşte yayın akışları

Temmuz ayının ilk cumasında birçok yapım ekranlarda.

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 7 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

16:00 Üvey Anne

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema)

22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

23:15 Düşüş (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Kısmet

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star