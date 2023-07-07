7 Temmuz 2023 Cuma televizyonda neler var? İşte yayın akışları Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar yayında olacak. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 7 Temmuz 2023 TV yayın akışları...

Temmuz ayının ilk cumasında birçok yapım ekranlarda. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 7 Temmuz Cuma TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema) 16:00 Üvey Anne 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Terminatör: Kara Kader (Yabancı Sinema) 22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema) Kanal D yayın akışı 09:15 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema 23:15 Düşüş (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 09:30 Aramızda Kalsın 12:00 Erkenci Kuş 14:00 Kiralık Aşk 16:00 Sefirin Kızı 19:00 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Sen Çal Kapımı 13:00 Kısmet 16:00 Eşim Benzerim Yok 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 20:00 Kısmet TRT 1 yayın akışı 09:00 Kalk Gidelim 12:15 Şehirden Uzakta 13:15 Seksenler 16:15 Diriliş Ertuğrul 18:55 İddiaların Aksine 19:00 Ana Haber 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13:00 Kızılcık Şerbeti 15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı 18:25 Show Ana Haber 20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema) 21:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star