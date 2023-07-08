7 Temmuz reyting sonuçları AÇIKLANDI! Kısmet dizisinden beklenmedik düşüş... 7 Temmuz 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Temmuz Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada “Fox Ana Haber”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Kısmet”, 4. sırada TRT1’in yeni dizisi “Hayatımın Neşesi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kısmet”, 2.sırada TRT1’de ilk bölümü yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.