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- 10 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
10 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 10.07.2022 - 11:04
- Güncelleme : 10.07.2022 - 11:05
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 10 Temmuz 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balerin ve Afacan Mucit
15:00 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Yerli Sinema Kolpaçino
02:00 Yerli Sinema Kolpaçino
03:30 5N1K
04:15 Yabancı Damat
SHOW
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi
16:30 Yerli Sinema Sultan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler
21:45 Yerli Sinema Şekerpare
23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle
01:30 Yabancı Sinema Napoli’nin Sırrı
03:30 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
ATV
06:10 Sen Anlat Karadeniz
07:30 Yerli Sinema Kardeşim Benim 2
09:50 Alvin ve Sincaplar 2
11:40 Dizi TV
12:30 Gül Masalı
16:30 Yerli Sinema Ay Lav Yu
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Pi’nin Yaşamı
22:25 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam 2
01:00 Sevmek Zamanı
04:00 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam
TRT
05:55 Bir Aş Hikayesi
06:15 Payitaht “Abdülhamid”
10:00 Kara Tahta
13:05 Seni Kalbime Sakladım
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Gönül Dağı Kurban
23:15 Seni Kalbime Sakladım
02:05 Kara Tahta
04:15 Seni Kalbime Sakladım
STAR
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film 09:30 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ah Nerede
22:45 Duy Beni
01:45 Fazilet Hanım ve Kızları
03:15 Türk Müziği
04:15 Duy Beni
TV8
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 MasterChef Türkiye
16:30 Yerli Sinema Salur Kazan
19:15 Maç Önü
20:30 Fenerbahçe-Hull City Maçı
22:30 MasterChef Türkiye
02:15 Gazete Magazin
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
FOX
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Tozluyaka
14:00 İyilik
16:30 Senden Daha Güzel
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Ata Demirer Gazinosu
22:45 Tozluyaka
01:15 İlk Buluşma
03:45 Kamera Arkası
04:30 Bay Yanlış
06:00 Kefaret