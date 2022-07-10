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    10 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 10 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışları..
    • 10.07.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 11:05
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    10 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 10 Temmuz 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    KANAL D

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Balerin ve Afacan Mucit

    15:00 Seversin

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Yerli Sinema Kolpaçino

    02:00 Yerli Sinema Kolpaçino

    03:30 5N1K

    04:15 Yabancı Damat

    SHOW

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi

    16:30 Yerli Sinema Sultan

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler

    21:45 Yerli Sinema Şekerpare

    23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle

    01:30 Yabancı Sinema Napoli’nin Sırrı

    03:30 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

    ATV

    06:10 Sen Anlat Karadeniz

    07:30 Yerli Sinema Kardeşim Benim 2

    09:50 Alvin ve Sincaplar 2

    11:40 Dizi TV

    12:30 Gül Masalı

    16:30 Yerli Sinema Ay Lav Yu

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Pi’nin Yaşamı

    22:25 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam 2

    01:00 Sevmek Zamanı

    04:00 Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam

    TRT

    05:55 Bir Aş Hikayesi

    06:15 Payitaht “Abdülhamid”

    10:00 Kara Tahta

    13:05 Seni Kalbime Sakladım

    19:00 Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Gönül Dağı Kurban

    23:15 Seni Kalbime Sakladım

    02:05 Kara Tahta

    04:15 Seni Kalbime Sakladım

    STAR

    06:15 İki Aile

    08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi Film 09:30 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Ah Nerede

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Ah Nerede

    22:45 Duy Beni

    01:45 Fazilet Hanım ve Kızları

    03:15 Türk Müziği

    04:15 Duy Beni

    TV8

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:15 MasterChef Türkiye

    16:30 Yerli Sinema Salur Kazan

    19:15 Maç Önü

    20:30 Fenerbahçe-Hull City Maçı

    22:30 MasterChef Türkiye

    02:15 Gazete Magazin

    03:30 8X8

    04:45 Bilginiz Olsun

    FOX

    08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Tozluyaka

    14:00 İyilik

    16:30 Senden Daha Güzel

    19:00 Fox Ana Haber

    20:00 Ata Demirer Gazinosu

    22:45 Tozluyaka

    01:15 İlk Buluşma

    03:45 Kamera Arkası

    04:30 Bay Yanlış

    06:00 Kefaret


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