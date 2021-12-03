2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cuma günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 3 Aralık 2021 yayın akışları...

Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

2 Aralık akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber ( Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI