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    2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 3 Aralık 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 09:10
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    2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    2 Aralık akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Kahvaltı Haberleri

    • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Evim Şahane

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 15:45 Ece Üner ile Susma

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Arka Sokaklar

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Kiralık Aşk

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Kaderimin Oyunu

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 FOX Ana Haber

    • 20:00 Aşk Mantık İntikam

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    • 11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

    • 14:00 Bizim Köyün Kızları

    • 16:45 Seksenler (Altyazılı)

    • 19:00 Ana Haber ( Canlı)

    • 19:55 İddiaların Aksine

    • 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz

    • 08:15 Bu Sabah

    • 11:00 Bir Şansım Olsa

    • 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Aziz

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07.15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Masterchef Türkiye

    • 13:00 Kırmızı Oda

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Kırmızı Oda

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