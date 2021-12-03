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- 2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 09:10
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
2 Aralık akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
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07:00 Kahvaltı Haberleri
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08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Evim Şahane
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Kaderimin Oyunu
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
-
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
-
14:00 Bizim Köyün Kızları
-
16:45 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber ( Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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06:00 Aşk Laftan Anlamaz
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08:15 Bu Sabah
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11:00 Bir Şansım Olsa
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12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07.15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Masterchef Türkiye
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13:00 Kırmızı Oda
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Kırmızı Oda