MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

Masterchef Türkiye dün yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelirken, eleme adayı olan isimler ise belirledi. Yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu gündeme taşıdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, dün yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada, dün kırmızı ve mavi takım yeniden karşı karşıya geldi.

Şeflerin verdiği konsept "mezeler" olurken, mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı.

Bireysel dokunulmazlık için kırmızı takım eleme oynarken, kazanan ise Sergen oldu.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

MASTERCHEF’TE KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Sergen, kafasında iki eleme adayı olduğunu ve Fatma ile Emre arasında tercih yapacağını söyledi.

Sergen’in eleme potasına göndermeyi seçtiği Emre, MasterChef’te 1. eleme adayı oldu.

Ardından yapılan oylamada ise Fatma eleme potasına giden ikinci isim oldu.