8 Ağustos 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

8 Ağustos Pazartesi gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki 8 Ağustos Pazartesi günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.