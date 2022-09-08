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- 8 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 08.09.2022 - 08:51
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
8 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber
20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
TRT 1 yayın akışı
06:30 7 Numara
11:40 Anadolu'da Yaşam
12:45 Masumlar Apartmanı
16:10 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gizli Sayılar
TV 8 yayın akışı
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
SHOW TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi