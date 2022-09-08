8 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 8 Eylül TV yayın akışları...

Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

8 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

TRT 1 yayın akışı

06:30 7 Numara

11:40 Anadolu'da Yaşam

12:45 Masumlar Apartmanı

16:10 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gizli Sayılar

TV 8 yayın akışı

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

SHOW TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi