8 Eylül 2023 Cuma TV'de neler var? İşte yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...
ensonhaber.com

Cuma akşamı yorgunluklar TV karşısında çıkacak.

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

8 Eylül 2023 Cuma TV'de neler var? İşte yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:40 Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

21:45 UEFA Euro Elemeleri "Türkiye-Ermenistan"

Show TV yayın akışı

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Av (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star