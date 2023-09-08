8 Eylül 2023 Cuma TV'de neler var? İşte yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star... Cuma günü televizyonda ne var ne yok belli oldu. İzleyiciler, yayın akışlarını araştırıyor. İşte 8 Eylül 2023 Cuma TV'dekiler...

ensonhaber.com Cuma akşamı yorgunluklar TV karşısında çıkacak. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Dilek Taşı 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Star TV yayın akışı 07:00 Kiralık Aşk 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Yalı Çapkını 19:00 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını 23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 Mucize Doktor 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Bu Tabak Kimin? 19:00 Fox Ana Haber 20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema) TRT 1 yayın akışı 07:15 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi 21:45 UEFA Euro Elemeleri "Türkiye-Ermenistan" Show TV yayın akışı 07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema) 21:45 Av (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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