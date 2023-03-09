8 Mart reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Adım Farah, O Kız... 8 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

8 Mart Çarşamba reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Kuruluş Osman” dizisinin özeti, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada Fox TV’de yayınlanan “Adım Farah”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.