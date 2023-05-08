8 Mayıs 2023 Pazartesi TV yayın akışları! Bugün televizyonda...

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer (Yeni Bölüm)
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023